Австралийские теннисисты Арина Родионова и Джон-Патрик Смит выиграли национальную стадию плей-офф и получили wild card на первый в 2020 году Australian Open.

В финале квалификаций Арина Родионова в двух сетах одолела Сторм Сэндерс со счётом 6:4, 7:5. В мужском финале Джон-Патрик Смит по итогам трёх партий оказался сильнее Макса Пёрселла – 6:3, 6:4, 6:1.

Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса Австралии, Родионова сказала, что и мечтать не могла о такой возможности, добавив, что даже думать боялась о попадании на турнир.

«Я и мечтать не могла о таком подарке. Это нечто удивительное. Я даже боялась подумать, что это может случиться», — сказала Родионова.

Арина Родионова — российская теннисистка, 205 ракетка мира. В 2014 году стала выступать под флагом Австралии.

Первый турнир «Большого шлема» Australian Open пройдёт с 20 января по 2 февраля 2020 года.