В штаб-квартире УЕФА в Ньоне сегодня, 16 декабря, состоится жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионво сезона-2019/20.

Начало жеребьевки назначено на 14:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

В первой корзине расположилась французский «ПСЖ», мюнхенская «Бавария», «Манчестер Сити», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Барселона», «Лейпциг» и «Валенсия». Эти команды заняли первые места в квартетах на групповом этапе розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Во второй корзине оказались мадридский «Реал», «Тоттенхэм», «Аталанта», «Наполи», дортмундская «Боруссия», «Лион», «Челси» и «Атлетико».

Отметим, команды из одной страны не могут выпасть друг другу в жеребьевке 1/8 финала, т.е. «Ювентус» не попадет на «Наполи» или «Аталанту», «Барселона» — на «Реал», а «Челси» — на «Ливерпуль».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 18/19 и 25/26 февраля, ответные пройдут уже весной — 10/11 и 17/18 марта.