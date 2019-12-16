В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня, 16 декабря, пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20.

Начало жеребьевки назначено на 15:00 по московскому времени, прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

В первой корзине окажутся занявшие третье место в группах Лиги чемпионов «Аякс», «Арсенал», «Базель», «Бенфика», а также занявшие первое место в группах Лиги Европы «Брага», «Гент», «Зальцбург», «Интер», «Истанбул ББ», ЛАСК, «Мальме», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Севилья», «Селтик», «Эспаньол».

Во вторую корзину из Лиги чемпионов попадут «Байер», «Шахтер», «Брюгге», «Олимпиакос», а также «Айнтрахт» Ф, АПОЭЛ, АЗ Алкмаар, «Вольфсбург», «Вулверхэмптон», «Копенгаген», «Лудогорец», «Рейнджерс», «Рома», «Спортинг», «Хетафе», ЧФР Клуж.

Отметим, команды из одной страны не смогут сыграть друг с другом на стадии 1/16 финала.