Камерунский футболист, экс-нападающий «Барселоны» Самуэль Это’о считает, что игрок английского «Ливерпуля» Садио Мане выиграл бы «Золотой мяч» 2019 года, если бы жители африканского континента поддержали его в голосовании.

По словам камерунца, Месии вновь выиграл премию только потому, что вся Южная Америка проголосовала за него, а за ван Дейка отдавали голоса жители европейского региона.

«Месси завоевал приз, потому что за него голосовала вся Южная Америка. Думаю, европейцы тоже дружно проголосовали за ван Дейка, раз он занял второе место», — приводит слова Это’о IOL.

Бывший футболист сборной Камеруна призвал африканский народ сплотиться, если же они хотя конкурировать с южноамериканцами и европейцами в номинации на «Золотой Мяч».

«Мы подвели самих себя. Нам нужно объединиться, если мы хотим прервать господство европейцев и южноамериканцев в номинации на «Золотой мяч», — сказал Это’о.

Напомним, Леонель Месси в шестой раз в своей карьере был удостоен премии «Золотой мяч», набрав 686 голосов по итогам голосования. Вирджил ван Дейк — второй, проиграв аргентинцу всего 7 пунктов. Криштиану Роналду стал третьим, а Садио Мане — четвёртым.