Швейцарская фигуристка Ноэми Боденштайн рассказала о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева помогла ей с дизайном костюма для произвольной программы.

В своем посте в «Инстаграме» Боденштайн поделилась впечатлениями от чемпионата Швейцарии, где заняла второе место, а также поблагодарила Медведеву за помощь в разработке дизайна платья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от N O é M i E BODENSTEIN (@noemiebds) 9 Дек 2019 в 5:23 PST

Ноэми Боденштайн тренируется в Торонто вместе с Евгенией Медведевой в Крикет-клабе.

Отметим, сама Евгения Медведева в этом году номинирована премию ISU Skating Awards за лучший костюм. Её наряд для произвольной программы «Мемуары Гейши» делала японская швея Сатоми Ито.