Адам Рейдеборн высказал мнение по поводу того, почему его партнёр по команде Тимур Билялов сейчас вратарь номер один в казанском «Ак Барсе».

По мнению Рейдеборна, Билялов в этом сезоне смотрится лучше на площадке, чем он. Ему удалось выдать блестящую «сухую» серию, благодаря которой команда показала хорошие результаты.

«У него было несколько «сухарей» подряд, действительно очень хорошо играл и заслужил начинать матчи в старте», — цитирует Рейдеборна «Чемпионат».

Швед считает, что несмотря на личные амбиции, команда — превыше всего. Если команда будет побеждать под защитой Билялова, он будет счастлив.

«Конечно есть, я хочу играть. Но главное – команда. Когда я перешел в «Ак Барс», моей главной целью было стать чемпионом. Если я буду играть в финале и мы победим, буду счастлив. Если мы будем в финале и играть будет Билялов, все равно буду счастлив», — сказал Рейдеборн.

По мнению Рейдеборна, Билялов сейчас лучший голкипер не только «Ак Барса», но и все КХЛ, именно поэтому выходит на лёд с первых минут матча.

«Да, сейчас он лучший вратарь в КХЛ, понятно, что он будет играть. Но когда мне дадут шанс, я хочу показать команде, что на меня тоже можно положиться», — добавил Рейдеборн.

Напомним, в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов установил новый рекорд лиги по продолжительности сухой серии. Под защитой Билялова шайба не проникала в ворота «барсов» на протяжении 316 минут и 9 секунд.

На сегодняшний день «Ак Барс» — лидер Восточной конференции: на счету команды из Казани 56 очков в 36 играх.