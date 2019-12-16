Российский биатлонист, призер Олимпийских игр Евгений Гараничев рассказал о своем состоянии перед третьим этапом Кубка мира во французском Анси.

В интервью порталу «Тюменская арена» Гараничев отметил, что сейчас он чувствует себя хорошо. На этапе во Франции он нацелен показать высокие результаты в двух личных гонках и отобраться в масс-старт.

«Физически прибавляю от гонки к гонке, мышцы уже работают гораздо лучше, чем во время первого старта в Эстерсунде», — сказал биатлонист, отметив, что он будет улучшать свои результаты.

Напомним, после двух этапов Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 в Эстерсунде и Хохфильцене Евгений Гараничев занимает 24-е место в общем зачете, пока в личных гонках он набрал 49 баллов.