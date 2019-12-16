Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, выступающая за Словению, рассказала о том, жалеет ли она о смене сборной.

В интервью Матч ТВ Подчуфарова заявила, что за время отдыха она успела решить большое количество бытовых вопросов, которые не могла уладить последние восемь лет.

«Потом поняла, что я, оказывается, люблю биатлон», — сказала биатлонистка, отметив, что она чувствовала себя неплохо и думала над тем, что можно еще раз попробовать. Над предложением команды Словении биатлонистка думала не долго. «На следующее утро дала положительный ответ. Еще ни разу об этом не пожалела», — отметила спортсменка.

Напомним, Ольга Подчуфарова завершала карьеру в составе сборной России, однако этим летом захотела вернуться в спорт, но уже в составе другой сборной.