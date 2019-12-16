Японская фигуристка Сатоко Мияхара прокомментировала решение россиянки Алины Загитовой приостановить профессиональную карьеру.

Мияхара сказала, что будет скучать по Загитовой, добавив, что каждый спортсмен имеет право действовать так, как считает нужным.

«Мы соревновались на одних турнирах, так что я буду скучать по ней. Но я думаю, что каждый спортсмен может принимать решения по своему усмотрению», — цитирует Мияхару The Mainichi.

Сатоко Мияхара — серебряный призёр чемпионата мира 2015 по фигурному катанию, бронзовый призёр командного чемпионата мира 2015 года. На Олимпийских играх 2018 года заняла четвёртое место в личном зачёте, а золотую медаль выиграла Алина Загитова.

Накануне, олимпийская чемпионка 17-летняя фигуристка из России Алина Загитова в эфире Первого канала заявила о временной приостановке карьеры. По словам Загитовой, она не прекращает тренировки, а только приостанавливает соревновательную деятельность.