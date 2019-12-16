Российский биатлонист Антон Бабиков прояснил ситуацию его отправкой на Кубок России по биатлону несмотря н хорошее выступление на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

В интервью Sport24 Бабиков отметил, что все было завязано на критериях отбора на контрольных стартах. «Мне заранее сказали, что я, не выполнив критерии отбора в Тюмени, не могу рассчитывать на этапы Кубка мира, даже если выиграю что-то в Эстерсунде», — отметил спортсмен, добавив, что на Кубок IBU, по словам тренеров, он бы поехать смог, если бы был какой-то результат.

По словам Бабикова, заранее никто не мог спланировать его возвращение в Россию, а потом руководство СБР подумало иначе.

Напомним, Антон Бабиков имел личную квоту на этап Кубка мира в Эстерсунде, поскольку в прошлом сезоне выиграл Кубок IBU.