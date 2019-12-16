Российский биатлонист, чемпион мира Антон Бабиков рассказал о том, из-за чего случился форс-мажор с забытой винтовкой и почему он не смог выступить на Кубке России, имея второе оружие.

В интервью Sport24 Бабиков отметил, что если команда выезжает за границу, то разрешение на вывоз оружия оформляет только СБР, а по собственному разрешению никто никогда не ездит.

«У меня не было никакой возможности улетать с винтовкой. Или получить ее к ближайшему этапу Кубка России, например», — отметил Бабиков.

По словам биатлониста, из этой винтовки он стреляет с 2011 года, а это говорит о том, что не так просто можно взять и поменять оружие. С запасной винтовкой Бабиков отработал лишь одну тренировку и последние пять лет в руки не брал.

«У меня нет ни времени, чтобы к ней приспособиться, ни знаний о ее качествах, ни патронов для нее — ничего», — сказал спортсмен, добавив, что с перестановкой ложи также возникли бы большие технические проблемы.

Напомним, Антон Бабиков после этапа Кубка мира в Эстерсунде был отправлен на российские соревнования.