Американская фигуристка Брэди Теннелл рассказала о летней стажировке в лагере российского тренера Алексея Мишина.

В интервью Sport24 Теннелл рассказала, что очень благодарна Алексею Мишину за то, что он разрешил ей присоединиться к его тренировочному лагерю в Куршевеле летом 2019 года. «Я очень многому научилась, это был восхитительный опыт», — отметила спортсменка.

Общая атмосфера катка и присутствие на сборах лучших спортсменов создало неповторимую среду для тренировок. «К сожалению, на сборе не было Лизы Туктамышевой, она была занята в ледовых шоу. Но там были Софья Самодурова и некоторые другие спортсмены», — заключила Теннелл.

Напомним, в текущем сезоне Брэди Теннелл смогла выйти в финал серии Гран-при, где заняла пятое место.