Атакующий игрок «Лиона» Мемфис Депай получил серьёзную травму во время матча с «Ренном», в рамках 18 тура чемпионата Франции.

Как сообщает официальный сайт клуба, медицинский персонал диагностировал голландцу разрыв крестообразной связки левого колена. Реабилитация игрока продлиться около полугода. Из-за серьёзности повреждения Депай может пропустить Евро-2020.

Но на этом проблемы «Лиона» не заканчиваются: в том же матче, что и Депай, аналогичную травму получил полузащитник Джефф Рен-Аделаид, только уже на правом колене. Таким образом, лазарет французского клуба пополнился ещё двумя игроками: ранее из-за травм выбыли Лео Дюбуа и Юссуф Коне.

В нынешнем сезоне Мемфис Депай сыграл за «Лион» 18 матчей, забил 14 мячей и отдал 2 голевых передачи.

После 18 туров «Лион» занимает восьмую строчку чемпионата Франции.