Футбольный клуб «Рубин» расторг контракт с главным тренером команды Романом Шароновым. Как сообщает официальный сайт команды контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Помимо Шаронова казанский клуб покинули и четыре члена его тренерского штаба. Кто возглавит «Рубин» в дальнейшем — пока не разглашается.

Руководство поблагодарило специалистов за проделанную работу в команде, а также за вклад, который тренерская бригада внесла за всё время нахождения в клубе.

«Рубин» ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!»,- говорится в сообщении.

Роман Шаронов возглавил команду в июне 2019 года, после увольнения руководством Курбана Бердыева.

В нынешнем сезоне «Рубин» занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 19 очков.