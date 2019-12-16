В швейцарском Ньоне сегодня, 16 декабря, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Напомним, эта жеребьевка прошла без российских клубов, поскольку «Зенит» и «Локомотив» заняли четвертое место в своих группах на предыдущей стадии розыгрыша.

Полный список пар 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Боруссия» Дортмунд — «Пари Сен-Жермен»

«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»

«Аталанта» — «Валенсия»

«Атлетико» Мадрид — «Ливерпуль»

«Челси» — «Бавария» Мюнхен

«Лион» — «Ювентус» Турин

«Барселона» — «Наполи»

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 18/19 и 25/26 февраля, ответные пройдут уже весной — 10/11 и 17/18 марта.

Жеребьевка Лиги Европы также пройдет сегодня, 16 декабря, в Ньоне. Прямую трансляцию можно будет смотреть здесь. Она также пройдет без российских клубов: «Краснодар» и ЦСКА выступили на групповом этапе неудачно.