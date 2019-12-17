Кубок Первого канала подошёл к концу, а это значит, что Континентальной хоккейной лиге пора вновь предстать нашим взорам. Сегодня, 17 декабря лидер Запада — СКА примет на своём льду десятую команду Западной конференции — «Северсталь».

Армейцы с Невы не проигрывают в регулярном чемпионате уже на протяжении 11 игр, при чём одним звеном такой удачной цепочки стала череповецкая «Северсталь». 22 ноября «Северсталь» приезжала в Петербург и уехала ни с чем: СКА без шансов для соперника одержал победу со счётом 5:2. И мало вероятно, что десятая команда Запада во втором их противостоянии сможет что-нибудь противопоставить СКА, тем более в Санкт-Петербурге.

Но нельзя исключать тот факт, что череповчане умеют удивлять: в начале сезона никто бы не поверил, что «Северсталь» готова остановить ЦСКА, который в ноябре показывал ещё достойные результаты, можно припомнить и крупную победу над «Авангардом» ну и пусть, что в самом начале сезона. Благодаря небольшому отдыху в связи с Кубком Первого канала, «Северсталь» могла накопить в себе силы, чтобы дать бой лидеру, у которого ведущие игроки имели случай в этом турнире участвовать, могли ведь и подустать.

Нельзя не брать в расчёт и не очень стабильную игру СКА дома: несмотря на приличную победную серию, незадолго до этого, СКА не раз заставлял своих болельщиков покидать «Ледовый» в не самом хорошем расположении духа. А тут ещё эта 11-матчевая серия без поражений: какой же большой соблазн для гостей её прервать, а хозяевам — увеличить.