Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал результаты жеребьёвки лиги чемпионов, по итогам которой «Юве» предстоит встреча с французским «Лионом».

По слова Недведа, им грех жаловаться на жеребьёвку: «Лион» — более комфортный для «Ювентуса» противник, чем «Атлетико», который достался «старой синьоре» в прошлом году. Также Недвед отметил, что не стоит недооценивать соперника, игроки должны выложиться на максимум своих возможностей, потому что в 1/8 финала за красивые глаза не попадают.

«Мы не можем жаловаться, учитывая, что в прошлом сезоне нам попался «Атлетико». Но если ты не в форме, когда Лига чемпионов возвращается, то вряд ли тебе удастся многое. Пока что всё складывается в нашу пользу, но перед матчами это не будет играть никакой роли», — цитирует Недведа пресс-служба УЕФА.

Что касается «Лиона», то им не совсем повезло с соперником, учитывая что команда в последнее время испытывает проблемы с составом из-за многочисленных травм. В последнем матче чемпионата Франции против «Ренна», нападающий «Лиона» Мемфис Депай получил травму, из-за которой пропустит минимум пол года.

Напомним, в швейцарском Ньоне сегодня, 16 декабря, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20.