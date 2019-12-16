Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сыграет против израильской команды «Маккаби Тель-Авив» в рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча пройдет сегодня, 17 декабря, на «Сибур-Арене», и начнется в 20:00 по московскому времени.

На данный момент петербургский клуб занимает последнюю, 18-ю строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата, имея всего девять очков. Команда Жоана Плазы выиграла всего лишь три раза за тринадцать матчей. Одержать победу удалось над литовским «Жальгирисом», над французским АСВЕЛом и над греческим «Олимпиакосом», все остальные матчи были проиграны.

«Маккаби» сейчас идет на четвертом месте: в 13 турах команда из Израиля одержала девять побед. Сейчас у тель-авивского клуба 27 очков, что помогает команде держаться в зоне плей-офф Евролиги.