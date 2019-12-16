Президент UFC Дана Уайт рассказал, что российский чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов может посетить поединок Конора Макгрегора и Дональда Серроне.

По словам Уайта, шанс, что это произойдет, есть, Хабиб может появиться на турнире, в котором пройдет бой Конора и Серроне. Уайт отметил, что он не станет утверждать, но все может быть

«Мне бы понравилось, если он приехал», – сказал Уайт, слова которого приводит ESPN.

Отметим, Нурмагомедов победил Макгрегора техническим нокаутом в четвертом раунде титульного поединка на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе 6 октября.

Бой Макгрегора и Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

чемпионский бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится в апреле 2020 года в Нью-Йорке. Известно, что оба спортсмена уже подписали контракты на бой. На сегодняшний день 31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения.