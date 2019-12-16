На портале Change.org появилась петиция любителей фигурного катания, в которой требуют отстранить от работы на Первом канале комментатора и эксперта Татьяну Тарасову.

Согласно тексту петиции, Тарасову не хотят слышать на трансляциях соревнований по фигурному катанию из-за непрофессионализма, излишний субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам, а также из-за предвзятости.

Пока данную петицию подписало 310 человек. В качестве соведущих комментатора Александра Гришина предлагают взять других экспертов — Инну Гончаренко, Юлию Липницкую и Елену Ильиных, Максима Транькова.

Ранее подобная петиция в адрес директора Первого канала Константина Эрнста появлялась по поводу отстранения от комментирования Алексея Ягудина. Специалиста также обвиняли в непрофессионализме и предвзятости.