Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке Первого канала.

По мнению Третьяка, сборная России заслужила победу в Кубке Первого канала. Глава ФХР считает, что национальная команда потенциально должна была побеждать в матче против Швеции, потому что россияне создали больше моментов и были на голову сильнее шведов.

Третьяк отметил, что это были очень важные матчи для сборной России и для федерации. По словам президента ФХР, с Финляндией Россия допустила меньше ошибок, чем с чехами. Он также добавил, что россияне создают много моментов.

«А у соперника 4-5 моментов за игру, один из которых они обязательно реализуют», — сказал Третьяк, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, сборная России под руководством Алексея Кудашова провела три матча в рамках турнира. Сначала россияне уступили Швеции со счетом 3:4, затем обыграли Чехию со счетом 4:3 в серии послематчевых буллитов. Обе игры состоялись в Москве. Затем на стадионе «Газпром-Арена» состоялся хоккейный матч между сборными России и Финляндии, в котором россияне победили со счетом 2:0. Сборная России заняла итоговое второе место, победу одержали шведы.