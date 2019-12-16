Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер рассказал, когда его ученица Евгения Медведева в его сопровождении прибудет в Красноярск на чемпионат России по фигурному катанию.

«Я поеду в Красноярск, мы приедем в Россию 25 декабря», — сказал Орсер, чьи слова приводит портал РИА Новости. Напомним, сейчас Евгения Медведева на постоянной основе тренируется и проживает в Торонто.

В прошлом году Брайан Орсер сопровождал Евгению Медведеву на чемпионате России в Саранске. Тогда подопечная канадского тренера завалила короткую программу и заняла лишь седьмое место.

Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске пройдет с 25 по 29 декабря. Соревнования в женском одиночном катании пройдут 27 и 28 декабря: в первый день фигуристки покажут короткую программу, во второй — произвольную.