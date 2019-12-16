Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик рассказал о планируемом поединке против Александра Емельяненко.

По словам Дацика, поединок против Александра Емельяненко пройдет вне зависимости от любых других исходов, потому что этот бой подразумевает личную разборку, которая будет переведена в разряд спорта.

«Она будет переведена для того, чтобы никто из нас не сел в итоге», — сказал Дацик, слова которого приводит Tofight.ru.

Ранее Дацик потерпел поражение от легендарного бойца К-1 Жерома Ле Баннера. Бой состоялся 15 декабря в Казани, россиянин уступил во втором раунде, пропустив удар по печени.

В феврале 2019 года Вячеслав Дацик освободился из колонии. Боец рассказал, что его поединок против Александра Емельяненко может состояться в следующем году. По словам бойца, ему необходимо провести еще 5-6 поединков и набрать форму. После боя с Емельяненко Дацик планирует завершить карьеру.