Полузащитник «Арсенала» и сборной Уругвая Лукас Торрейра может стать футболистом итальянского «Наполи».

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, руководство партенопейцев планирует заплатить лондонцам такую же сумму, которую «Арсенал» заплатил за Торрейру «Сампдории» летом 2018 года. Отмечается, что итальянцы думают и о варианте с арендой футболиста до 2021 года в размере трех миллионов евро с правом выкупа уругвайца за 27 миллионов. Также известно, что «Наполи» интересуется полузащитником «Генка» Сандером Берге.

Напомним, Лукас Торрейра провел в составе лондонского клуба 71 встречу во всех турнирах, сумел отличиться четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.