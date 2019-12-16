Американский боец UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт назва трусом россиянина Петра Яна после их стычки на турнире в Лас-Вегасе.

«Этот трус наехал на меня, когда я шел один в уборную. Его время придет! Но сначала надо разобраться с делами 28 марта», — написал Гарбрандт в своем Instagram.

Напомним, Петр Ян одержал победу нокаутом над 40-летним американцем Юрайей Фэйбером. Бой проходил в рамках мэйнкарда UFC 245. После поединка Ян столкнулся с Гарбрандтом, с которым у них произошла словесная перепалка.

Отметим, турнир включал в себя сразу три титульных поединка: Аманда Нунис единогласным решением судей защитила пояс от Жермен де Рандами, Макс Холлоуэй также единогласным решением сложил полномочия и уступил Александру Волкановски, а Камару Усман смог защитить пояс, победив Колби Ковингтона техническим нокаутом.