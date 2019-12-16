Пять сотрудников футбольной школы петербургского «Зенита» прошли стажировку в академии немецкого «Лейпцига».

Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, в Германии стажировались координатор юношеских команд академии Алексей Тихомиров, тренер голкиперов Сергей Чижевский, тренер «Зенита» U-16 Андрей Почепцов, наставник «Зенита» U-13 Евгений Тарасов и тренер «Зенита» U-10 Антон Иванов.

Отмечается, что тренеры посещали тренировки «РБ Лейпциг» пять дней, обмениваясь опытом с немецкими коллегами.

В ноябре шесть тренеров академии проходили стажировку в «АЗ Алкмар», а в октябре три тренера и три футболиста школы петербуржцев провели неделю в академии «Шальке».

Отметим, после 19 туров в турнирной таблице российской премьер-лиги лидирует петербургский «Зенит», который имеет в активе 45 очков, отрыв от второго места составляет десять очков.

Ранее РПЛ опубликовала символическую сборную турнира по версии InStat по итогам 19 туров.