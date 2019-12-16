Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер высказал свое мнение по поводу решения олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

«Я думаю, что лучшее для меня – это оставаться нейтральным в этой ситуации», — сказал тренер, чьи слова цитирует портал Р-Спорт. Отметим, Брайан Орсер является тренером главной конкурентки Алины Загитовой в последние несколько сезонов — Евгении Медведевой.

Ранее Nevasport писал о том, что Брайан Орсер подтвердил свой приезд в Красноярск на чемпионат России по фигурному катанию.

Напомним, в пятницу в прямом эфире Первого канала Алина Загитова объявила о том, что не выступит на чемпионате России и временно приостановит свою карьеру. В финале серии Гран-при по фигурному катанию фигуристка заняла шестое место.