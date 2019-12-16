Титулованные норвежские лыжники Йоханнес Клэбо и Тереза Йохауг пропустят этап Кубка мира по лыжным гонкам в Планице, Словения.

Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации лыжного спорта Норвегии.

В женской сборной Норвегии числятся имена Майкен Касперсен Фаллы, Мари Эйде, Лотты Венг и Тириль Венг, Ане Стенсет, Кристин Ставос Шистад.

Мужскую сборную Норвегии в Планице представят Эрик Вальнес, Синдре Скар, Ховард Таугбол, Эйрик Брандсдаль, Йоран Тефре, Пол Ауне.

Гонки этапа Кубка мира по лыжам в Планице пройдут в выходные: 21 и 22 декабря. В субботу, 21 декабря, состоятся индивидуальные спринтерские гонки у мужчин и женщин, спортсмены побегут дистанцию свободным стилем. В воскресенье, 22 декабря, спортсмены примут участие в командных спринтах — также свободным стилем.