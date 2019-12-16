Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал свое мнение по поводу перехода Ольги Подчуфаровой в сборную Словении.

По словам Драчева в интервью Национальной службе новостей, Подчуфарова выступала очень хорошо в свое время, она является сильной спортсменкой. «Мы не могли возражать против ее перехода в другую страну», — заявил глава СБР.

Как отметил Драчев, переход Подчуфаровой никак не связан с решением WADA о дисквалификации российских спортсменов, решение о смене сборной биатлонистка приняла еще весной. Драчев также добавил, что Подчуфарова хотела начать сначала в России, но поняла, что нужно проходить слишком много отборов.

«Она решила пойти легким путем, практически ничего не делая сразу же попадая на кубковые старты», — заключил глава СБР.

Напомним, Ольга Подчуфарова сменила гражданство и теперь будет выступать за сборную Словении.