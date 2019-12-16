Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал о своих дальнейших планах.

По словам Фьюри, ему всего 31 год, и боксер собирается драться до 50 лет, как Арчи Мур. Британец заявил, что если убрать из его жизни бокс, он уйдет в запой. Боксер отметил, что ему не интересно быть тренером или менеджером, потому что он считает себя хедлайнером и шоуменом, на которого ходит смотреть народ.

«Я хочу бой с Уайлдером. После я сражусь с чемпионом UFC», — сказал Фьюри, слова которого приводит YouTube-канал Behind The Gloves.

Напомним, первый бой Фьюри и Уайлдера, который состоялся в декабре 2018 года, завершился ничьей.