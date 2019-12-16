Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу успехов российских биатлонистов и лыжников на международных стартах в текущем сезоне.

В колонке для портала Чемпионат.com Губерниев отметил, что все, кто говорил о том, что в России нет биатлона, на данный момент заткнулись. «Многие приводили в пример лыжников, но сейчас биатлонисты выступают успешнее лыжников», — сказал Губерниев, добавив, что биатлонная команда России выглядит убедительнее несмотря на отсутствие побед на этапах Кубка мира.

«А сравнивать по числу талантов не приходится. Тут лыжи опережают», — добавил Губерниев, отметив, что в биатлоне преобладает тренерская работа.

Напомним, российские биатлонисты завоевали пять медалей Кубка мира по биатлону на первых двух этапах. Лыжники же отметились двумя победами — в эстафете и в скиатлоне на этапе в Лиллехаммере.