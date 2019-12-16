Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, который сравнил фигурное катание с биатлоном.

«Это у нас ещё винтовок нет. Только говном стреляем!» — написал Траньков в «сториз» своего Instagram.

Ранее Губерниев прокомментировал конфликт в фигурном катании, возникший после того, как Алина Загитова приостановила карьеру. Губерниев поблагодарил фанатов биатлона за то, что они «не устраивают такой срач, как поклонники фигурного катания».

Отметим, Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры, в следствие чего пропустит чемпионат России в Красноярске и не будет отбираться на чемпионаты Европы и мира.

После этого тренерский штаб Тутберидзе опубликовал резкое заявление, в котором раскритиковал Евгения Плющенко и Татьяну Тарасову. Позже Плющенко ответил, заявив, что никогда не лез в чужую компетенцию и не приглашал Загитову к себе, в то время как Тутберидзе, наоборот, нет равных в переманивании спортсменов.

Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе, но была менее многословной.