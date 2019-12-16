Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший заявил, что готов подготовить Хабиба Нурмагомедова к бою против Флойда Мэйвезера.

Джонс убежден, что у бойцов смешанных единоборств есть шансы в боях с боксерами, особенно если у первых поставлен удар, например, как у Хабиба. Боксер считает, что у россиянина на высоте навыки бокса, а Конор не настолько крутой панчер. Джонс отметил, что у Хабиба есть шансы против Мэйвезера, если чемпион UFC правильно подготовится. Джонс добавил, что если бы Хабиба тренировал он, то сумел бы подвести к этой схватке, и у Нурмагомедова точно был бы шанс.

«Прекрасно понимаю, на что надо обратить внимание. Это моя жизнь, я гуру бокса. Знаю о нем все, как надо побеждать в разных стилях», – сказал Рой Джонс, слова которого приводит «RT на русском».

Напомним, в сети ранее появлялся постер поединка Хабиба Нурмагомедова против Флойда Мэйвезера, однако никакой информации про бой не было. Ранее Флойд Мэйвезер заявил о возобновлении карьеры, он не выходил на профессиональный ринг с 2017 года, после того, как победил прошлого оппонента Хабиба — ирландца Конора Макгрегора.