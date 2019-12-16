Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов может стать футболистом тульского «Арсенала».

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. По информации источника, руководство туляков хочет арендовать футболиста, который ранее уже выступал в составе оружейников. Отмечается, что красно-белые готовы отпустить Мирзова, но не рассматривают вариант с его продажей. Также известно, что полузащитник находится в сфере интересов «Рубина».

Напомним, Резиуан стал игроком московского «Спартака» летом 2019 года, когда перешел в стан красно-белых из «Ростова» за четыре миллиона евро. В прошлом сезоне Мирзов играл в составе «Арсенала» на правах аренды. За «Спартак» футболист провел 16 встреч, в которых отдал три результативные передачи.