Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал о возможном переходе в UFC.

По словам Шлеменко, у него есть желание драться в UFC, и россиянин постепенно к этому идет.

«Посмотрим. Поживем — увидим. Все к этому идет», — сказал Шлеменко, слова которого приводит «Матч Боец». Он отметил, что все зависит от предложение, а соперников он не выбирает, но хотелось бы драться с самыми сильными.

Ранее Шлеменко на турнире RCC 7 одержал победу над бывшим бойцом UFC американцем Дэвидом Бранчем.

В предыдущем поединке Шлеменко потерпел поражение от Криса Ханикатта. Бой состоялся во Владивостоке на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night в рамках Дальневосточного экономического форума. Победа американского бойца была определена единогласным решением судей.