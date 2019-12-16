Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на желание болельщиков отстранить от комментирования Татьяну Тарасову.

По словам Губерниева, вмешательство в работу СМИ — это уголовная статья, и комментатор предостерегает тех, кто вмешивается в деятельность СМИ, в том числе и болельщиков. Он отметил, что Татьяна Тарасова — прекрасный комментатор, который вызывает разные эмоции. Губерниев считает, что они с Тарасовой этим очень похожи, оба комментатора не оставляют людей равнодушными.

«Господа, кто вмешивается в работу СМИ, а тем более федеральных СМИ, — вы можете очень серьезно пострадать с точки зрения закона РФ», — сказал Губерниев, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее на портале Change.org появилась петиция любителей фигурного катания, в которой требуют отстранить от работы на Первом канале комментатора и эксперта Татьяну Тарасову. Согласно тексту петиции, Тарасову не хотят слышать на трансляциях соревнований по фигурному катанию из-за непрофессионализма, излишний субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам, а также из-за предвзятости.