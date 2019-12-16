Нападающий Александр Соболев и полузащитник Антон Зиньковский могут перейти из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей». По информации источника, сумма перехода может составить 3,5 миллиона евро. Отмечается, что в форварде также заинтересован ЦСКА, а в Зиньковском — «Спартак». Однако известно, что Соболев готов остаться в самарском клубе до лета, чтобы по окончании сезона перейти в европейский клуб.

Отметим, контракт Александра Соболева с «Крыльями Советов» действует до декабря 2021 года. В нынешнем сезоне он забил десять мячей и отдал три результативные передачи в 18 матчах российской премьер-лиги. Соглашение Зиньковского также истекает в конце 2021 года. В текущем сезоне он провел 18 встреч и отдал шесть голевых передач.