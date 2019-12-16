Хореограф тренерского штаба Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался по поводу скандала, происходящего в последние дни.

По словам Железнякова, он знает Тутберидзе немало лет, она совершенно не публичный человек, который не любит интервью, а тем более высказываться на публике.

«Этим людям не до тухлых интрижек, хайпа, пиара и плясок на косточках, это удел завистников! Но если тренерский штаб Тутберидзе высказался, значит, вы заслужили. Коротко и ясно, закройте свои рты и займитесь своими делами!» — написал Железняков «ВКонтакте».

Отметим, Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры, в следствие чего пропустит чемпионат России в Красноярске и не будет отбираться на чемпионаты Европы и мира.

После этого тренерский штаб Тутберидзе опубликовал резкое заявление, в котором раскритиковал Евгения Плющенко и Татьяну Тарасову. Позже Плющенко ответил, заявив, что никогда не лез в чужую компетенцию и не приглашал Загитову к себе, в то время как Тутберидзе, наоборот, нет равных в переманивании спортсменов.

Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе, но была менее многословной.