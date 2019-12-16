Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков раскритиковал футболистов и хоккеистов за их завышенные гонорары.

По словам Смолякова, бокс, борьба и и смешанные единоборства — это борьба нищих, а у футболистов и хоккеистов необоснованные зарплаты, которые те спускают на наркотики. Боец отметил, что зарплату они получают в миллионах, но пользы от этих спортсменов нет. Он также добавил, что если бойцы демонстрируют характер в октагоне, то футболисты и хоккеисты «умирают, чуть их кто задел».

Смоляков недоволен, что подвигом считается выход футболистов в четвертьфинал ЧМ, хотя боксеры и борцы завоевывают много медалей, и получают только квартиру и машину за всю карьеру.

«А сколько дармоедов в футболе? Распустите хотя бы одну бюджетную команду и отправьте средства на помощь олимпийцам», — сказал Смоляков, слова которого приводит «Советский спорт».

Напомним, в марте Дмитрий Смоляков уступил в первом раунде техническим нокаутом американцу Грегу Харди. Для него это поражение стало третьим в UFC, после этого он уступил Хасану Юсефи на Fight Nights Global в октябре.