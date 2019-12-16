Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата России по фигурному катанию.

По словам Бестемьяновой, перспективы всегда есть, нужно чисто кататься. Она считает, что соревноваться будут Медведева, Туктамышева и трио Тутберидзе. Бестемьянова отметила, она не может сказать, кто из них победит.

«Туктамышева, вон, четверной тулуп в каскаде с тройным прыгает», — сказала Бестемьянова, слова которой приводит ТАСС.

Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске пройдет с 25 по 29 декабря. Соревнования в женском одиночном катании пройдут 27 и 28 декабря: в первый день фигуристки покажут короткую программу, во второй — произвольную. Действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.