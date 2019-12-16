Известный хореограф Илья Авербух прокомментировал скандал, происходящий в фигурном катании.

Авербух заявил, что он согласен со словами Алексея Мишина, который сказал, что происходящее — это не любовь к виду спорта, а слюни, летящие из всех сторон. Хореограф заявил, что нужно любить фигурное катание и читать тех, кто в этом действительно понимает.

«А называть Тарасову непрофессионалом могут только абсолютные невежды. В этом письме я увидел именно такое изречение, поэтому наша задача перестать на это реагировать», — сказал Авербух, слова которого приводит Sport24.

Отметим, Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры, в следствие чего пропустит чемпионат России в Красноярске и не будет отбираться на чемпионаты Европы и мира.

После этого тренерский штаб Тутберидзе опубликовал резкое заявление, в котором раскритиковал Евгения Плющенко и Татьяну Тарасову. Позже Плющенко ответил, заявив, что никогда не лез в чужую компетенцию и не приглашал Загитову к себе, в то время как Тутберидзе, наоборот, нет равных в переманивании спортсменов.

Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе, но была менее многословной.