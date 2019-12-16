Леверкузенский «Байер» объявил о переходе аргентинского полузащитника «Ривер Плейта» Эсекиэля Паласиоса.

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, аргентинец присоединится к «аптекарям» в январе. Отмечается, что соглашение Паласиоса с «Байером» будет действовать до лета 2025 года. По информации Kicker, стоимость сделки составила 22 миллионов евро.

Отметим, Паласиос дебютировал в составе «Ривер Плейта» в 2015 году. За это время аргентинец провел в составе команды 77 встреч, отличился семью забитыми мячами и отдал десять результативных передач. Форвард также успел провести четыре встречи в футболке национальной команды Аргентины.

Напомним, «Байер» выступал в одной группе Лиги чемпионов с московским «Локомотивом». Леверкузенцы заняли третье место и вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют против «Порту».