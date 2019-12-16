Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал слова Эдгарда Запашного о фанатах.

По словам Джикии, ему нечего сказать по поводу высказывания Запашного о фанатах. Защитник отметил, он сторонник того, чтобы каждый занимался своим делом.

«Не пойду ли к нему в цирк? Я и не ходил», — сказал Джикия, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, ранее Эдгард Запашный заявил, что надо «крошить» фанатов, скандирующих на стадионах нецензурные кричалки. После этих слов болельщики московского «Спартака» подали заявления на руководителя Большого Московского цирка. Фанаты обратились в FansHotline24 с просьбой подготовить шаблон обращения через интернет-приёмную СК и Прокуратуры РФ по Петербургу.