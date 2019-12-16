Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал скандал, происходящий в фигурном катании.

По словам Ягудина, ему не очень хотелось лезть в скандал в фигурном катании, но он не может не прокомментировать травлю Татьяны Тарасовой, которую считает выдающимся тренером и своей второй мамой.

Ягудин назвал людей, занимающихся травлей Тарасовой, полнейшими дебилами. Он отметил, что Тарасова — не только великий тренер, но и блестящий комментатор.

«Нужно ценить Легенды, а не заниматься глупостями. Будьте умнее, товарищи. Цените великих!» — написал Ягудин в своем Instagram.

Напомним, на портале Change.org появилась петиция любителей фигурного катания, в которой требуют отстранить от работы на Первом канале комментатора и эксперта Татьяну Тарасову. Согласно тексту петиции, Тарасову не хотят слышать на трансляциях соревнований по фигурному катанию из-за непрофессионализма, излишний субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам, а также из-за предвзятости.