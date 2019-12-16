Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал скандал, происходящий в фигурном катании.
По словам Ягудина, ему не очень хотелось лезть в скандал в фигурном катании, но он не может не прокомментировать травлю Татьяны Тарасовой, которую считает выдающимся тренером и своей второй мамой.
Ягудин назвал людей, занимающихся травлей Тарасовой, полнейшими дебилами. Он отметил, что Тарасова — не только великий тренер, но и блестящий комментатор.
«Нужно ценить Легенды, а не заниматься глупостями. Будьте умнее, товарищи. Цените великих!» — написал Ягудин в своем Instagram.
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Много скандалов в моем любимом спорте, не очень хотелось в это лезть. Тем более, в скандалах участвуют люди, которых я уважаю, а некоторыми — восхищаюсь. Но не прокомментировать травлю выдающегося тренера и моей второй мамы, Татьяны Анатольевны Тарасовой @t.a.tarasova , я не могу. Определенная группа (не очень большая, но все же) активистов занимаются травлей великого человека. Татьяна Анатольевна не только легендарный тренер (если кто забыл, то обратите внимание на картинку), но и блестящий комментатор (опять же можете вернуться к той же картинке). Нужно ценить Легенды, а не заниматься глупостями. Будьте умнее, товарищи. Цените великих! Тарасова для меня навсегда! #тарасова #лучшая #великая #навсевремена #ягудин #ягудинтарасованавсегда
Напомним, на портале Change.org появилась петиция любителей фигурного катания, в которой требуют отстранить от работы на Первом канале комментатора и эксперта Татьяну Тарасову. Согласно тексту петиции, Тарасову не хотят слышать на трансляциях соревнований по фигурному катанию из-за непрофессионализма, излишний субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам, а также из-за предвзятости.
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