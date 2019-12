View this post on Instagram

Много скандалов в моем любимом спорте, не очень хотелось в это лезть. Тем более, в скандалах участвуют люди, которых я уважаю, а некоторыми — восхищаюсь. Но не прокомментировать травлю выдающегося тренера и моей второй мамы, Татьяны Анатольевны Тарасовой @t.a.tarasova , я не могу. Определенная группа (не очень большая, но все же) активистов занимаются травлей великого человека. Татьяна Анатольевна не только легендарный тренер (если кто забыл, то обратите внимание на картинку), но и блестящий комментатор (опять же можете вернуться к той же картинке). Нужно ценить Легенды, а не заниматься глупостями. Будьте умнее, товарищи. Цените великих! Тарасова для меня навсегда! #тарасова #лучшая #великая #навсевремена #ягудин #ягудинтарасованавсегда