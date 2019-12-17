Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал будущее Ильи Ковальчука.

По словам Сушинского, Ковальчук сначала попробует найти работу в Национальной хоккейной лиге.

«Найдет ли он себе там новую команду? Не мне это решать. Если что, то будем разговаривать», – сказал Сушинский, слова которого приводит «Р-Спорт».

Отметим, Илья Ковальчук покинет «Лос-Анджелес Кингз», клуб выставил его на драфт отказов. Прошлый сезон Илья Ковальчук завершил в тройке худших игроков по показателю полезности — россиянин остановился на отметке «-26» к концу регулярного чемпионата.

В текущем сезоне Илья Ковальчук сыграл за команду 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач.