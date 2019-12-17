Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль поделился мнением о своей адаптации в России.

По словам Тиля, пока дела идут не так, как хотел бы он и команда. Голландец отметил, он уверен, что у «Спартака» все получится.

Тиль считает, что ему все еще нужно привыкнуть, в России совсем другая культура, для игрока это совсем другой мир.

«Но все налаживается. Чувствую, что приспосабливаюсь все лучше и лучше, так что все будет хорошо», — сказал Тиль, слова которого приводит vi.nl.

Напомним, в данный момент московский «Спартак» идет на десятом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 22 балла. Гус Тиль провел в составе красно-белых 16 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Отметим, Тиль перешел в «Спартак» летом 2019 года из голландского «АЗ Алкмар».