Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас вызван в олимпийскую сборную Бразилии на Предолимпийский турнир.

Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола. Футболист вызван на матчи команды против сборных Парагвая, Боливии, Уругвая и Перу, которые пройдут в рамках Предолимпийского турнира в Колумбии с 18 января по 9 февраля 2020 года.

Отметим, Айртон Лукас уже провел один матч в составе олимпийской национальной команды. В составе красно-белых бразильский футболист сыграл в нынешнем сезоне российской премьер-лиги 17 встреч, заработав две желтые карточки. В московский клуб Айртон перешел в начале 2019 года из «Флуминенсе».

В данный момент московский «Спартак» идет на десятом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 22 балла.