Российский фигурист Даниил Самсонов вошел в состав национальной команды России на юношеские Олимпийские игры-2020.

Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что, помимо Самсонова, сборную на Играх представят Андрей Мозалев, Виктория Васильева, Ксения Синицына, спортивные пары Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, танцевальные дуэты Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, Софья Тютинина и Александр Шустицкий.

Исполком ОКР утвердит состав сборной на юношескую Олимпиаду во время заседания, которое состоится 24 декабря. Зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года будут проходить в Лозанне с 9 по 22 января.

Отметим, Даниил Самсонов занял третье место по итогам финала юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Турине.

Ранее Самсонов рассказал о том, какую мотивацию ему дают тренировками с девушками в группе Этери Тутберидзе.