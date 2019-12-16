Агент полузащитника московского «Спартака» Резиуана Мирзова Александр Клюев прокомментировал слухи о возвращении своего клиента в «Арсенал»

Клюев назвал информацию полным бредом. Он отметил, что Мирзов сейчас находится в отпуске, после которого в составе «Спартака» начнет подготовку ко второй части чемпионата.

«Поэтому могу сказать только одно: не нужно распространять чушь», – сказал Клюев, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Мирзов может стать футболистом тульского «Арсенала».

Напомним, Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака» летом 2019 года, когда перешел в стан красно-белых из «Ростова» за четыре миллиона евро. В прошлом сезоне Мирзов играл в составе «Арсенала» на правах аренды. За «Спартак» футболист провел 16 встреч, в которых отдал три результативные передачи.