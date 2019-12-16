Немецкий наставник французского «Пари Сен Жермен» Томас Тухель может стать главным тренером мюнхенской «Баварии».

Об этом сообщает Sky Sport Deutschland. По информации источника, 46-летний специалист является приоритетной кандидатурой для действующих чемпионов Германии. Отмечается, что руководство мюнхенцев уже предложило Тухелю долгосрочное соглашение, которое клуб и тренер могут подписать соглашение уже нынешней зимой.

Напомним, перед тем, как возглавить «Пари Сен Жермен», Томас Тухель в течение двух сезонов работал у руля дортмундской «Боруссии», во главе которой стал обладателем Кубка Германии в сезоне-2016/17.

Ранее руководство мюнхенского клуба уволило Нико Ковача, назначив исполняющим обязанности главного тренера немца Ханса-Дитера Флика.

На данный момент «Бавария» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 27 очков.